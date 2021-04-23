Сухаревская: похищение судьи в Кишиневе - очень опасный прецедент

Юридический эксперт объяснила, как трактовать похищение украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе и какие спецслужбы могли быть причастными к этому.

Утро на Sputnik’e Сухаревская: похищение судьи в Кишиневе - очень опасный прецедент

В начале апреля в молдавской столице трое неизвестных похитили украинского судью Николая Чауса. Спецслужбы и правоохранительные органы республики расследуют обстоятельства скандального исчезновения. Экс-судья Николай Чаус с 2017 года скрывался в Молдове, пытаясь получить здесь убежище. В это же самое время Украина обвинила его в коррупции и потребовала экстрадиции.

Как заявила в эфире студии Sputnik Молдова юридический эксперт, магистр внешней политики и правовед Ольга Сухаревская, такое похищение человека является уголовным преступлением. Любая страна мира трактует подобное вторжение в другое государство как незаконное и антиконституционное действие. Израильская спецслужба "Моссад", например, занималась ликвидацией врагов еврейского государства на территории других стран. Военно-воздушные силы США применяют ударные беспилотники в других странах.

"У спецслужб существуют взаимные договоры о правовой помощи, поэтому выдачу Чауса можно было оформить официально по запросу Украины. Если окажется, что судью вывезли на автомобиле посольства Украины в Молдове, то это является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях", - считает правовед. © Photo : Preşedinţia Republicii Moldova Президент Молдовы прокомментировала ситуацию с украинским судьей Чаусом

Сухаревская уверена: задачей дипломатов является защита своих граждан на территории других государств. Эксперт подчеркнула, что дипломатов Украины после случившейся истории с Чаусом правомерно объявить персонами нон-грата и выслать из Молдовы за совершение тяжкого уголовного преступления.

Как уточнила эксперт, Молдова тем самым обозначит принципиальную позицию по похищению людей дипломатами на своей территории.

Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон.

В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

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