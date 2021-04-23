Коктыш: как Молдова может стать страной мечты

Эксперт рассказал, какая внешняя геополитика может сделать из Молдовы успешное государство, а также проанализировал, нужен ли молдаванам "прибыльный" баланс между Западом и Востоком.

Утро на Sputnik’e Коктыш: как Молдова может стать страной мечты

Крушение в небольшой и бедной постсоветской Молдове режима олигарха Владимира Плахотнюка показало, что Россия, США и ЕС могут вполне успешно сотрудничать. Режим олигарха и лидера Демократической партии пал. Хотя казался незыблемым на фоне так называемой евроинтеграции и борьбы с "русской угрозой".

Политолог и доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа России Кирилл Коктыш в эфире студии Sputnik Молдова заявил, что стратегия баланса для Молдовы после отлета Плахотнюка перестала быть возможной. Сам Плахотнюк умело балансировал между тремя центрами силы: Западом, Востоком и Китаем. Китай и Кыргызстан были его главными внешними партнерами.

"Такие "окна", какой была Молдова при Плахотнюке, закрываются. В том числе и руками США. Когда это перестает быть нужным или опасным", — сказал политолог. © Sputnik / Rodion Proca Жук: задвинуть геополитику на второй план у Молдовы не получится

Коктыш считает, что стратегия баланса выгодна, когда все спокойно. И маленькая страна может многое выиграть на противоречиях больших государств. Это называется "лимитрофной стратегией". Но для Молдовы сегодня такая стратегия работать перестала.

"Если при режиме Плахотнюка позиция лимитрофа была прибыльной, то сейчас она превращается в чистую издержку. И пример Плахотнюка вполне это показал", - резюмировал эксперт.

За неполные 30 лет своей независимости в геополитическом плане Молдову часто "трясло". Различные власти раз за разом то пытались выстраивать стратегическое партнерство с Россией, то всерьез заигрывали с Западом, который искренних чувств к Молдове и ее народу никогда не питал.

Взвешенная геополитика страны – вещь сложная, но возможная. Некоторые политики доказывали это на деле. Сейчас новый президент Молдовы Майя Санду вновь декларирует свою приверженность Западу и либеральным ценностям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova