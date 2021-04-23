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"Утро на Sputnik'e": Получится ли у Молдовы лавировать между Западом и Востоком

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210423/34491348/poluchitsya-li-u-moldovy-lavirovat-mezhdu-zapadom-i-vostokom.html

Окончательный выбор или вечные попытки балансирования на геополитическом разломе – какова судьба республики Молдова?

Мир переживает сложные времена. Не все довольны однополярным миром, и в этом мы все больше убеждаемся в последнее время. Когда отношения России и Запада улучшатся, и как найти свое место Молдове в этом геополитическом противостоянии?

А также – насколько серьезным прецедентом является похищение судьи Чауса?

Обо всем этом расскажут Кирилл Коктыш, политолог, консультант, преподаватель, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа России и Ольга Сухаревская, юридический эксперт.

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