"Утро на Sputnik'e": что "коллективный Запад" хочет сделать с Молдовой

Станет ли Молдова однозначно проевропейской страной и уйдет ли в прошлое "многовекторная" политика.

До какой степени накала и до какой глубины может дойти конфликт между президентом Майей Санду и парламентским большинством? Чем именно Игорь Додон не нравится Западу? Как будут развиваться события дальше?

А также – 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Каковы реальные последствия этой чудовищной катастрофы для Молдовы? Обо всем этом - в беседе с политологом Владимиром Брутером и экспертом в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорем Флогимоном.

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