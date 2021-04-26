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"Утро на Sputnik'e": что "коллективный Запад" хочет сделать с Молдовой

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210426/34526482/utro-na-sputnike-chto-kollektivnyy-zapad-khochet-sdelat-s-moldovoy.html

Станет ли Молдова однозначно проевропейской страной и уйдет ли в прошлое "многовекторная" политика.

До какой степени накала и до какой глубины может дойти конфликт между президентом Майей Санду и парламентским большинством? Чем именно Игорь Додон не нравится Западу? Как будут развиваться события дальше?

А также – 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Каковы реальные последствия этой чудовищной катастрофы для Молдовы? Обо всем этом - в беседе с политологом Владимиром Брутером и экспертом в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорем Флогимоном.

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