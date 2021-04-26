Брутер: как "коллективный Запад" работает против Игоря Додона

Сегодня Запад планомерно ликвидирует пророссийские партии в бывших республиках Советского Союза. Какие за этим стоят цели, выдержит ли давление "коллективного противодействия" партия Игоря Додона и куда ведет Молдову президент Майя Санду?

Утро на Sputnik’e Брутер: как "коллективный Запад" работает против Игоря Додона

Никакой последовательности от сил "коллективного" Запада ждать не приходится, когда они преследуют свои интересы. Запад заинтересован в том, чтобы окончательно сместить Игоря Додона с политической сцены Молдовы. На его место будет посажена "коллективная" Майя Санду, об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований (РФ) Владимир Брутер.

"Давайте обратимся к опыту белорусских переговорщиков и вспомним одну фразу: "Нам нужна власть на 5 лет. Мы сделаем так, чтобы больше никогда Лукашенко или люди с пророссийской ориентацией к власти не вернулись", — отметил собеседник.

Именно для этого Западу нужна Майя Санду на ближайшие годы, уверен политолог. После того как Санду займет власть на 4 года, на условном левом фланге в молдавской политике не останется ни одного серьезного политика. После этого можно устраивать конкуренцию.

"Я могу назвать десятки примеров того, как люди, которые претендовали на некую монополию на левом или условно левом фланге, были вычищены из политики. Это происходило во всех западных республиках бывшего Советского Союза", – сказал Брутер.

Яркий пример тому – недавние санкции против депутата Верховной Рады и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Аналогичную стратегию Запад отработал в Литве, Латвии и Эстонии.

Эксперт отмечает, что в Молдове по ряду причин такого пока не произошло. Одна из них – это то, что после отстранения Владимира Воронина от власти часть полномочий получил Владимир Плахотнюк, который играл собственную игру. До тех пор, пока он оставался у власти, провести этот маневр было невозможно.

"Мы помним выборы 2014 года, когда за три дня до голосования был отстранен Ренато Усатый, но это Западу не помогло. Западные европейцы, выступавшие за сохранение "Альянса за европейскую интеграцию", не смогли этого сделать", — говорит эксперт.

Новую коалицию создать не получилось и было образовано временное правительство во главе с Кириллом Габуричем. После чего Плахотнюк захватил власть, почти ее монополизировав.

Брутер настаивает: до настоящего момента левый фланг в Молдове вычистить не удалось. Более того, с Игорем Додоном во главе он только усилился после победы на президентских выборах. "Поэтому этот вопрос с повестки дня никто не снимал", – резюмировал собеседник.

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