Флогимон: Молдова после Чернобыля – 35 лет спустя

26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Около трех с половиной тысяч ликвидаторов из МССР выехали на место аварии. В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН объявила эту дату Международным днем памяти Чернобыльской катастрофы.

Утро на Sputnik’e Флогимон: Молдова после Чернобыля - 35 лет спустя

Несмотря на то что 95% выживших ликвидаторов стали инвалидами, молдавские ученые считают, что радиоактивные частицы, попавшие в атмосферу 35 лет назад, больше не представляют угрозы флоре и фауне страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон.

"Радиоактивное облако в основном прошло над севером Молдовы. Для середины 80-х годов в стране не было технологических условий и методик, которые бы охватили исследованиями и изучением последствий радиации всю территорию Молдовы", – заявил эксперт.

Флогимон отмечает, что проводился и лабораторный контроль: брали анализы почвы, растительности и продуктов животного происхождения. Но данные об уровне заражения не предавались широкой огласке. Главный упор делали на йодную профилактику.

"Прошел период полураспада цезия, который выпал в зоне поражения. Полностью распались короткоживущие изотопы. Это существенно снизило негативное воздействие радиоактивного загрязнения. Мы видим, что природа за 35 лет очистилась и восстановилась", – обнадежил эксперт.

Эксперт напомнил, что в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении 30-километровой Чернобыльской зоны отчуждения в туристический центр для приезжих со всего мира. Но, по мнению эксперта, отдыхать лучше в других местах.

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