19:04 26 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.95
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Игорь Флогимон
© Sputnik / Osmatesco

Флогимон: Молдова после Чернобыля – 35 лет спустя

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
3410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210426/34532476/moldova-posle-chernobylya-35-let-spustya.html

26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Около трех с половиной тысяч ликвидаторов из МССР выехали на место аварии. В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН объявила эту дату Международным днем памяти Чернобыльской катастрофы.

Утро на Sputnik’e
Флогимон: Молдова после Чернобыля - 35 лет спустя

Несмотря на то что 95% выживших ликвидаторов стали инвалидами, молдавские ученые считают, что радиоактивные частицы, попавшие в атмосферу 35 лет назад, больше не представляют угрозы флоре и фауне страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон.

"Радиоактивное облако в основном прошло над севером Молдовы. Для середины 80-х годов в стране не было технологических условий и методик, которые бы охватили исследованиями и изучением последствий радиации всю территорию Молдовы", – заявил эксперт.

Флогимон отмечает, что проводился и лабораторный контроль: брали анализы почвы, растительности и продуктов животного происхождения. Но данные об уровне заражения не предавались широкой огласке. Главный упор делали на йодную профилактику.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© Sputnik / Андрей Александров
За чертой радиации: как живут люди в зоне отчуждения под Чернобылем

"Прошел период полураспада цезия, который выпал в зоне поражения. Полностью распались короткоживущие изотопы. Это существенно снизило негативное воздействие радиоактивного загрязнения. Мы видим, что природа за 35 лет очистилась и восстановилась", – обнадежил эксперт.

Эксперт напомнил, что в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении 30-километровой Чернобыльской зоны отчуждения в туристический центр для приезжих со всего мира. Но, по мнению эксперта, отдыхать лучше в других местах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пособие супругам ликвидаторов катастрофы в Чернобыле поднимут до 500 леев
Вокруг Чернобыля леса и торфяники еще горят
Мы все умрём. Пожар под Чернобылем
Теги:
последствия, радиация, Чернобыль, Молдова

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
В этом году цветение садов приходится на предпасхальные дни.
Фото: в цвету, как в пене - сады Молдовы примеряют наряд весны
UK: COVID sceptics hold 'Unite for Freedom' rally in London
Видео: митинг ковид-диссидентов в Британии
Рейтинг стран мира по индексу счастья
Рейтинг стран мира по индексу счастья

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться