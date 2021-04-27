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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Журавлев: почему Россия дарит Молдове вакцину

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Sputnik Молдова
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Недавно проведенный в республике опрос общественного мнения показал, что именно российской вакцине от коронавируса граждане республики доверяют более всего.

Утро на Sputnik’e
Журавлев: почему Россия дарит Молдове вакцину

В международный аэропорт Кишинева 26 апреля прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Этот груз гуманитарной помощи из Российской Федерации стал знаковым для Молдовы, где вакцинация населения идет крайне медленно. Скрытое послание, которое прилетело в Молдову с партией "Спутника V" из России, в эфире студии Sputnik расшифровал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Собеседник подчеркнул, что Россия помогает разным странам, как ближним, так и дальним. Спрос на вакцину сегодня высок, поскольку вирус шествует по планете и продолжает убивать людей.

"Помогая другим странам, мы помогаем и себе. Вирус не знает границ. Если мы победим его у себя, но не победим в соседних странах, это значит, что он вернется", – заявил эксперт.

Журавлев уверен, что такая помощь соседним странам демонстрирует добрую волю России и повышает доверие к ней. Если не со стороны элит этих стран, то точно со стороны населения. Реальная ценность вакцины – это спасенные жизни людей. В середине XX века именно Советский Союз спас своей вакциной от эпидемии полиомиелита миллионы японских детей. Хотя в тот период отношения СССР и Японии были очень сложными: подписание мирного договора между странами было сорвано.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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"В той ситуации этот гуманитарный проект не просто улучшил отношения наших стран. Мы стали воспринимать друг друга как страны, а не как враги "через прорезь прицела", – напомнил эксперт.

Журавлев отметил, что отношения Российской Федерации и Молдовы не настолько сложные. "Этот жест доброй воли поможет населению Молдовы оценить действительное отношение России к ее народу", – сказал политолог. Он подчеркнул, что в России к Молдове относятся именно как к дружеской стране и хотели бы, чтобы это уважение было взаимным.

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Теги:
гуманитарная помощь, Молдова, Россия, вакцина

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