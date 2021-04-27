"Утро на Sputnik'e": Молдова получила из России "Спутник V" – что потребуется взамен

В Молдову из России несколько дней назад прибыла крупная партия вакцины "Спутник V". Обсудим все детали – как медицинские, так и политические этого события. Насколько эффективна эта вакцина, как подготовиться к вакцинации, станет ли вакцинация "Спутник V" пропуском в Евросоюз и почему этого до сих пор не произошло? Обо всем этом – в беседе с российским вирусологом, доктором медицинских наук, главным научный сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолием Альтштейном и генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым. А также выясним с журналистом Дмитрием Тереховым и экологом Ильей Тромбицким, что стряслось с Днестром в его верхнем течении.

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