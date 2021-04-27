Альштейн: есть ли побочные эффекты у вакцины "Спутник V"

Вопрос иммунизации от коронавируса сегодня остро стоит перед каждым, а идти на вакцинацию с недомоганием специалисты не рекомендуют. Российский вирусолог рассказал, что чувствует человек после прививки вакциной "Спутник V".

Утро на Sputnik’e Альштейн: есть ли побочные эффекты у вакцины "Спутник-V"

Пока данных о побочных эффектах после вакцинации препаратом "Спутник V" не поступало, но это не значит, что их нет. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор медицинских наук и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт напомнил, что недавно были приостановлены для использования и снова разрешены вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые, согласно клиническим наблюдениям, обладают выраженными и в некоторых случаях – сильными побочными эффектами.

"Вакцина "Спутник V" является вакциной такого же типа. Разработчики говорят, что она более очищена. Небольшой подъем температуры и плохое самочувствие в течение одного-двух дней совершенно возможны. Я подчеркну, что сообщений о побочных эффектах после вакцины "Спутник V" не было", – подчеркнул Альтштейн.

Что интересно, отмечает эксперт, у пожилых людей побочные эффекты проявляются реже. Поскольку нежелательные для организма проявления после иммунизации являются отражением реактивности организма, которая у пожилых людей несколько снижена.

Первый этап экспертизы Европейского медицинского агентства российской вакцины "Спутник V" завершился. В настоящее время идет подготовка к инспекции производственной площадки, заявил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

После завершения инспекции группа экспертов ВОЗ и техническая консультативная группа оценят возможность одобрения прививки "Спутник V" для экстренного использования.

"Спутник V" – первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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