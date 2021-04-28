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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": ошибки социалистов и ковидный ад в Индии

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Какие недочеты очевидны в тактике и стратегии парламентского большинства в политической "битве" с президентом.

Политическое противостояние президента и парламента в Молдове затянулось. От него, похоже, стали уставать уже сами участники, что же тогда говорить о населении. На чьей стороне успех и кто умеет лучше лавировать и обращать свои недочеты в достоинства? А также – как скажется политический кризис на экономике Молдовы? И о ковидном кошмаре в Индии – где за три дня заболело три миллиона жителей. Обо всем этом в беседе с политологом Сергем Манастырлы, экономистом Александром Муравским и специальным корреспондентом Sputnik Индия Ольгой Дычевой.

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