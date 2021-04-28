Муравский: как молдавские политики рушат отношения с Россией и Евросоюзом

Раскол и двоевластие в молдавской политике не предвещают ничего хорошего для граждан страны: часть политиков продолжают ратовать за равнение на Запад и европейские ценности, другие выступают за сближение с Россией. Чем это закончится?

Утро на Sputnik’e Муравский: как молдавские политики рушат отношения с Россией и Евросоюзом

Причиной, по которой молдавскому истеблишменту удается рвать страну на куски, является финансовая зависимость Молдовы как от ЕС, так и от России. Другими словами, после провозглашения Декларации независимости Молдовы 27 августа 1991 года от нас все перестало зависеть, зависимыми стали мы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский.

Он считает, что будущее Молдовы напрямую зависит от того, какую политику будут вести те или иные победившие и как долго они будут драться между собой.

"Негативные тенденции могут проявиться в ситуации с российским рынком, поскольку беспошлинный ввоз, который действовал до 31 марта 2021 года, закончился, а нового соглашения с Россией нет. Если Россия его продлит – значит, все будет нормально. Если нет, по этим позициям ситуация ухудшится", – заявил Муравский.

По словам эксперта, нынешняя ситуация полна нюансов. Если победит один политический лагерь, то связи с Россией ухудшатся. Особенно, если эти политики начнут игру в дипломатические войны или объявят санкции.

"Надеюсь, ума хватит этого не делать. Хотя не наши решают, как известно. Если "нагнут" как следует, то сделают все, что надо", – отметил бывший вице-премьер.

В случае если победит другая часть, которая начнет проводить свою линию, то начнутся проблемы с финансированием со стороны Запада и Европейского союза, уверен экономист. В Молдове наблюдается потребность в "трезвых головах" с внутренним чутьем взвешенности для принятия сбалансированных решений, добавил Муравский.

"Эту драку необходимо прекращать, иначе будем надувать этот пузырь, пока он не лопнет. Один раз вляпались, произойдет это еще раз. До тех пор, пока либо морду не разобьем окончательно, либо не начнем понимать, что надо иметь мозги", – резюмировал собеседник.

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