Дычева: в Индии из-за коронавируса тела погибших жгут уже на улицах

Миллион заболевших за три дня – "ковидный шторм" накрыл Индию: в госпиталях не хватает мест, лекарств, врачей и кислорода.

Утро на Sputnik’e Дычева: в Индии из-за коронавируса тела погибших жгут уже на улицах

В столице Индии, городе Дели, проживает более 30 миллионов жителей. С 1 мая в стране начинается вакцинация для людей от 18 лет. Как сообщает собственный корреспондент Sputnik Дели Ольга Дычева, ситуация в Индии угрожающая. Кремацию тел, согласно индийской культуре и традициям, проводят особые службы в специально отведенных для этого местах.

"Это не крематории в нашем понимании. Это специальные помосты и костры, на которых сжигают тела. Кремация происходит не на улицах городов, а строго в определенных местах", – заявила Дычева.

Причем эти спецслужбы перегружены работой, лаборатории не справляются с количеством тестов не только на COVID-19, но и на антитела. Смертность в стране очень высокая.

"Кремируют тела в отведенных местах. Сейчас под эти цели отводят новые площади", – подытожила собственный корреспондент Sputnik Дели. При этом она выразила надежду, что очередной этап вакцинации для индусов от 18 лет стабилизирует "ковидный шторм" в Индии.

Выявленные мутации нового штамма COVID-19 из Индии указывают на большую заразность этого варианта и его устойчивость к выработанным антителам как у переболевших людей, так и привившихся, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

Предварительные результаты исследований свидетельствуют о том, что мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q способен привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, выработанные у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с новым вариантом вируса.

При этом новый штамм также обладает высокой степенью вирулентности, как и штаммы, выявленные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

По оценкам ВОЗ, пока неясно, что повлияло на мутацию вируса в Индии, однако вероятно, что одним из факторов стало проведение массовых мероприятий, которые усилили его распространение, а также ослабление антиковидных мер в стране.

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