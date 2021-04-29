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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": пустят ли вакцинированных молдаван в Европу

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (281)
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Sputnik Молдова
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Евросоюз намерен разрешить въезд гражданам из третьих стран при наличии документов о вакцинации – что ждет Молдову

У наших граждан, по всей вероятности, скоро появится возможность выбрать вакцину исходя из своих "геополитических предпочтений". Поговорим о тонкостях вакцинации различными типами вакцин с российским вирусологом, доктором медицинских наук, главным научным сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолием Альтштейном и экспертом в области здравоохранения Аллой Токарчук. А также побеседуем о том, смогут ли граждане Молдовы этим летом увидеть заморские страны и моря. Выясним это у эксперта по туризму Прасковьи Кулевой.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (281)

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