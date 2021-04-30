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Серафим Урекян
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Урекян: я поражен импотенцией молдавской власти

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Sputnik Молдова
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ЧП в Молдове под грифом "неконституционное" отменили, а выплачивать экономическим агентам недополученные прибыли, похоже, никто не собирается.

Утро на Sputnik’e
Урекян: я поражен импотенцией молдавской власти

Роспуск молдавского парламента лишил нашу страну единственной официальной "головы". Если в теории жить без головы еще как-то можно, то нереализованные инициативы, которые должны были финансово поддержать население и экономических агентов в пандемию, уже на практике начали "пульсировать мигренью" в экономике. Об этом заявил бывший мэр Кишинева Серафим Урекян в эфире студии Sputnik Молдова. Молдавский политик считает, что Молдова сегодня переживает непростые времена.

"Я, как человек, который последние 30 лет голосовал за независимость Молдовы, просто поражен импотенцией власти. Просто отдали власть без боя. Даже Ленин говорил, что "всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться", – заявил ветеран молдавской политики.

Сегодня молдавский избиратель, идя на выборы, безразличен к тому, кто побеждает и становится властью. В случае если ситуация стабилизируется, народ продолжит терпеть, добавил Урекян.

Александр Муравский
© Sputnik / Rodion Proca
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Бывший мэр Кишинева высказал опасение, что в Молдове не исключен политический и экономический кризис, а также потеря рынка сбыта молдавской сельхозпродукции.

"Люди в Единцах жалуются, что они хранят в холодильных камерах сто тысяч тонн яблок, которые нигде не могут продать. Такие случаи отражаются на экономическом состоянии страны", – считает политик.

Внутренний и внешний долг, отсутствие компетентного правительства и законодательного парламента – все это, по мнению Урекяна, уничтожает в Молдове парламентскую республику, чтобы создать президентскую. Но вопрос такого уровня Конституционный суд решить не может. Это подвластно только парламенту.

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Теги:
народ, безразличие, Молдова, власть

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