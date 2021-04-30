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"Утро на Sputnik'e": Урекян и Колацки - о политической ситуации в Молдове

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Станут ли досрочные выборы фактором оздоровления политической жизни Молдовы и от чего именно это зависит.

Трансформируется ли Молдова из парламентской республики в президентскую, кто именно узурпировал власть в стране, если это вообще произошло, и чего ждать от досрочных выборов. А также - впервые на русском языке была осуществлена публикация материалов Третьего рейха, которые неопровержимо доказывают: акты массовых казней на оккупированных территориях, врачебные опыты по кастрации и стерилизации в лагерях — это не эксцессы военного времени, а спланированная акция. Обо всем этом - в беседе с экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном, политологом Анжелой Колацки и директором научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егором Яковлевым.

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