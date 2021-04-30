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Анжела Колацки
© Sputnik / Osmatesco

Колацки: удастся ли социалистам Додона противодействовать PAS

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210430/34592157/pochemu-pravye-partii-v-moldove-starayutsya-obygrat-sotsialistov.html

Эксперт, комментируя политические события в стране, заявила, что впервые за 30 лет независимости Молдовы парламент может стать одной большой вотчиной праволиберальных сил.

Утро на Sputnik’e
Колацки: удастся ли социалистам Додона противодействовать PAS

На уходящей неделе лидер молдавских социалистов Игорь Додон заявил о возможном создании электорального левоцентристского блока, а также предположил, что одной из его составляющих может быть Партия коммунистов во главе с экс-президентом страны Владимиром Ворониным.

Партия социалистов во главе с Игорем Додоном выглядит слабой и непоследовательной, что увеличивает шансы левого фланга на проигрыш правым на досрочных парламентских выборах. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила политолог Анжела Колацки.

"Нужно привыкать к плюрализму, если мы говорим о ростках демократии в Молдове. Плюрализм состоит не только в том, что есть левые партии, центр и правые. Помимо этого, в каждом из этих сегментов есть свой плюрализм, свои видения", – говорит Колацки.

Заседание парламента 16 апреля 2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova / 16.04.2021 Ședința plenară
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По мнению эксперта, ратовать за одну большую партию левых контрпродуктивно. Сегодня в Молдове есть несколько серьезных, сильных формирований, помимо множества дремлющих партий левого толка. Для демократии это нормально.

Монополизм и тень 6-й статьи Конституции Советского Союза, где главной руководящей и направляющей силой общества была КПСС, привлекательна, но тоталитарна, уверена политолог. Именно поэтому рассчитывать на монобольшинство в новом составе высшего законодательного органа страны ни одной из левоцентристких партий, равно как праволиберальных, не приходится.

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