08:39 04 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Алла Токарчук
© Sputnik / Mihai Caraus

Токарчук: как проходит второй этап вакцинации в Молдове

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (11)
103 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/09/33187125.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210504/34594667/vtoroy-etap-vaktsinatsii-v-moldove.html

Может ли сегодня любой гражданин Молдовы сделать прививку от COVID-19 - об этом рассказала специалист в области эпидемиологии.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: как проходит второй этап вакцинации в Молдове

В ходе первого этапа иммунизации населения получить прививку от коронавируса нового типа могли лишь определенные категории граждан: медики, учителя, пожилые люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Второй этап включит в себя больше категорий населения. Кто сможет привиться от коронавируса на этой ступени иммунизации? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Я не видела официального сообщения о том, что в Молдове начался третий этап вакцинации населения. Я прочитала новости о том, что началась вакцинация определенных групп людей", - заявила собеседница.
Нинель Ревенко
© Sputnik / Osmatesco
Все, что нужно знать о вакцинации против COVID в Молдове

По словам Токарчук, сейчас Молдова переживает второй этап вакцинации. Были расширены профессиональные подгруппы, которые получат вакцину.

Напомним, что Минздрав Молдовы включил во второй этап вакцинации журналистов и представителей СМИ. Сама кампания по вакцинации в три этапа стартовала 2 марта 2021 года. В первые два месяца собирались привить 70 тысяч медицинских и социальных работников.

Второй этап стартовал 1 апреля сроком на четыре месяца. Прививают людей старше 60-ти лет, людей с хроническими заболеваниями от 18 лет, педагогов, работников правоохранительных органов, военных и работников тюрем. По подсчетам Минздрава, это - около 733 тысяч человек.

Третий этап – вакцинация оставшегося населения до формирования коллективного иммунитета.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (11)

По теме

В Приднестровье готовятся к вакцинации "Спутником V": кто в приоритете
В Молдове появится Госреестр учета вакцинации от COVID-19: что это значит
В Индии начинается вакцинация "Спутником V"
Теги:
Молдова, вакцинация

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Decorațiuni de paști în Chișinău
Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе
ФК Зенит разгромил Локомотив и стал чемпионом России по футболу третий сезон подряд
Видео: триумф "Зенита" и чемпионский трофей
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться