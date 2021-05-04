Токарчук: как проходит второй этап вакцинации в Молдове

Может ли сегодня любой гражданин Молдовы сделать прививку от COVID-19 - об этом рассказала специалист в области эпидемиологии.

Утро на Sputnik’e Токарчук: как проходит второй этап вакцинации в Молдове

В ходе первого этапа иммунизации населения получить прививку от коронавируса нового типа могли лишь определенные категории граждан: медики, учителя, пожилые люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Второй этап включит в себя больше категорий населения. Кто сможет привиться от коронавируса на этой ступени иммунизации? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Я не видела официального сообщения о том, что в Молдове начался третий этап вакцинации населения. Я прочитала новости о том, что началась вакцинация определенных групп людей", - заявила собеседница. © Sputnik / Osmatesco Все, что нужно знать о вакцинации против COVID в Молдове

По словам Токарчук, сейчас Молдова переживает второй этап вакцинации. Были расширены профессиональные подгруппы, которые получат вакцину.

Напомним, что Минздрав Молдовы включил во второй этап вакцинации журналистов и представителей СМИ. Сама кампания по вакцинации в три этапа стартовала 2 марта 2021 года. В первые два месяца собирались привить 70 тысяч медицинских и социальных работников.

Второй этап стартовал 1 апреля сроком на четыре месяца. Прививают людей старше 60-ти лет, людей с хроническими заболеваниями от 18 лет, педагогов, работников правоохранительных органов, военных и работников тюрем. По подсчетам Минздрава, это - около 733 тысяч человек.

Третий этап – вакцинация оставшегося населения до формирования коллективного иммунитета.

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