Альтштейн: каким должен быть оптимальный интервал вакцинации

Точный интервал между введением двух доз инъекционных препаратов от коронавируса не должен обязательно составлять ровно 21 день, то есть три календарные недели. Если пациент проходит вторую фазу вакцинации на 20-й или 23-й день, это не будет иметь принципиального значения.
"Можно поставить вакцину через 18-20 дней. Или сделать инъекцию на 30-40-й день. Ничего в этом страшного нет. Вакцинный механизм работает не так уж сверхточно”, – заявил эксперт.
Вирусолог отметил, что очень длинная пауза между прививками может снизить ее эффект. Часто вакцинацию практикуют по следующей схеме: ставят первую фазу вакцины, через 2-3-4 недели - вторую, а еще через полгода третью.
"Стоит следовать инструкциям. При этом не переживать, что вы на день задержались”, – советует вирусолог Анатолий Альтштейн. Интервал между фазами вакцинации не должен сильно склоняться в сторону уменьшения.
Сейчас Молдова переживает второй этап вакцинации. Были расширены профессиональные подгруппы, которые получат вакцину.
Сама кампания по вакцинации в три этапа стартовала 2 марта 2021 года. В первые два месяца собирались привить 70 тысяч медицинских и социальных работников.
Второй этап стартовал 1 апреля сроком на четыре месяца. Прививают лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями от 18 лет, педагогов, работников правоохранительных органов, военных и работников тюрем. По подсчетам Минздрава, это около 733 тысяч человек.
Третий этап – вакцинация оставшегося населения до формирования коллективного иммунитета.
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