"Утро на Sputnik'e": объединит ли Додон всех левых и проклял ли Пушкин Кишинев

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Sputnik Молдова
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Сергей Цуркану. Sputnik Молдова
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Возможно ли переформатирование политических сил страны и создание некоего единого левого блока и есть ли у него шансы на парламентских выборах.
Сможет ли Игорь Додон быть услышанным молдавскими политиками и возможно ли формирование единого "левого фронта" в стране? Каковы шансы этого блока на парламентских выборах? Есть ли новые политические движения в стране, достойные массовой поддержки?
А также – проклинал ли Пушкин Кишинев на самом деле.
Обо всем этом расскажут политолог Сергей Манастырлы и историк Евгений Паскарь.
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