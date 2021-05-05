"Утро на Sputnik'e": Молдова и криптовалюты – почему мы опять плетемся в хвосте

Возможно ли, что будущее не за привычными денежными знаками, а за криптовалютами, которые государство сейчас по сути игнорирует?

Для чего молдавским партиям объединяться в предвыборные блоки? Что это – попытка упрочить электорат, или балласт, который тянет вниз?

А также – почему криптовалюты, которых уже тысячи, бурно развиваются по всему миру и игнорируются молдавским государством? Насколько это влияет на экономику страны?

Обо всем этом в беседе с политологом Виктором Жуком, экономистом Виорелом Гырбу и руководителем Национальной ассоциации IT-компаний Вячеславом Куневым.

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