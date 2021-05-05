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Виктор Жук.
© Sputnik / Osmatesco

Жук: коалиции на досрочных выборах в Молдове возможны, но маловероятны

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Sputnik Молдова
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Сегодня в Молдове только ленивый не образует предвыборный блок, коалицию, союз или партию. Создал политформирование, попал в парламент и ты - в дамках: политолог прокомментировал текущую ситуацию.

Утро на Sputnik’e
Жук: коалиции на досрочных выборах в Молдове возможны, но маловероятны

Учитывая важность досрочных выборов в парламент 11 июля, крупные партии создают предвыборные избирательные блоки из мелких политформирований, чтобы заручиться поддержкой избирателей и набрать большее число голосов, об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Виктор Жук.

"Особенно активна Партия социалистов, голоса которых будут отданы промежуточным партиям на левом фланге. На словах также активны унионисты. Реально ли это? Я сомневаюсь. Мелкие партии действительно могут объединиться для прохождения в парламент", - считает эксперт.
Анжела Колацки
© Sputnik / Osmatesco
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Партия "Действие и солидарность", говорит политолог, уверенная в своем абсолютном парламентском большинстве, скорее всего выйдет на выборы самостоятельно.

По мнению Виктора Жука, практика объединения голосов напрямую зависит от наличия блоков: в таком случае электоральная поддержка не "рассеивается" среди мелких партий. Хотя после 2009 года этот подход изменили: голоса избирателей стали распределять равномерно.

"Блоки между партиями возможны, но маловероятны. Вырос градус противоречий между лидерами", - считает эксперт.

Политолог подчеркивает, что главная проблема - это формирование списков. Число желающих попасть в парламент намного выше количества реальных мест, которые дают возможность пройти в парламент.

Партиям унионистов парламент не светит, а с Демократической партией или партией Pro Moldova мало кто захочет объединяться, резюмировал собеседник.

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Теги:
выборы, Молдова, коалиция

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