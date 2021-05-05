Манастырлы: как происходит борьба между ведущими молдавскими политиками

Утро на Sputnik’e Манастырлы: как происходит борьба между ведущими молдавскими политиками

Внутривидовая политическая борьба охватила оба фланга и даже центр. В канун досрочных парламентских выборов левый фланг представлен несколькими политическими формированиями, амбициозные лидеры которых терпеть не могут друг друга. Политолог Сергей Манастырлы в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, как будут сращиваться "бульдоги с носорогами".

"Для чего нужно создавать блоки? Это бессмысленно. Скорее наоборот, партии понесут потери. Ренато Усатый тоже, вслед за Игорем Додоном и партией социалистов, якобы создает блок: взвалит на себя политиков, которые самостоятельно в парламент не проходят. Это дополнительная нагрузка и мазохизм", – сказал эксперт.

Политолог уверен, что идея социалистов о том, чтобы выступить на выборах единым политическим блоком и объединить левое движение в Молдове, красиво выглядит лишь на бумаге.

"В Молдове нет левого политического движения. Политические партии слева являются лишь условно левыми, так как они сильно отличаются по своему доктринальному спектру. Социалистов правильнее отнести к консервативным традиционалистам", – добавил Манастырлы.

Партия Ренато Усатого, считает политолог, как и бывшая партия Владимира Плахотнюка, построена исключительно на харизме и воле ее лидера. Говорить о какой-либо левой доктрине не приходится.

Доктринально, по словам политолога, выстроена партия Марка Ткачука и Юрия Мунтяна "Гражданский конгресс", но они испытывают сложности с привлечением людей, с формированием активов. Поэтому в Молдове на левом фланге полноценные традиционные политические партии отсутствуют, убежден эксперт.

"Представьте себе, что вот из таких "бульдогов и носорогов" будет "сшиваться" предвыборный блок. Где левые, которые являются левыми только в своем названии, будут объединены в некий блок, который по задумке создателей должен получить больше голосов, чем каждая партия в отдельности", – считает аналитик.

В итоге, убежден собеседник, будет одна партия, которая на буксире потянет за собой ворох "мертвых" партий, мечтающих получить места в парламенте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova