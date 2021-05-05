18:43 05 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: как происходит борьба между ведущими молдавскими политиками

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
7010
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210505/34637822/kak-proiskhodit-borba-mezhdu-veduschimi-moldavskimi-politikami.html

Совсем скоро в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы, политические партии "кроят" политические блоки, эксперт прокомментировал ситуацию.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: как происходит борьба между ведущими молдавскими политиками

Внутривидовая политическая борьба охватила оба фланга и даже центр. В канун досрочных парламентских выборов левый фланг представлен несколькими политическими формированиями, амбициозные лидеры которых терпеть не могут друг друга. Политолог Сергей Манастырлы в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, как будут сращиваться "бульдоги с носорогами".

"Для чего нужно создавать блоки? Это бессмысленно. Скорее наоборот, партии понесут потери. Ренато Усатый тоже, вслед за Игорем Додоном и партией социалистов, якобы создает блок: взвалит на себя политиков, которые самостоятельно в парламент не проходят. Это дополнительная нагрузка и мазохизм", – сказал эксперт.

Лидер ПСРМ Игорь Додон поблагодарил руководство Китая за предоставленную Молдове помощь
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Лидер ПСРМ поблагодарил Китай за предоставление Молдове вакцины
Политолог уверен, что идея социалистов о том, чтобы выступить на выборах единым политическим блоком и объединить левое движение в Молдове, красиво выглядит лишь на бумаге.

"В Молдове нет левого политического движения. Политические партии слева являются лишь условно левыми, так как они сильно отличаются по своему доктринальному спектру. Социалистов правильнее отнести к консервативным традиционалистам", – добавил Манастырлы.

Партия Ренато Усатого, считает политолог, как и бывшая партия Владимира Плахотнюка, построена исключительно на харизме и воле ее лидера. Говорить о какой-либо левой доктрине не приходится.

Доктринально, по словам политолога, выстроена партия Марка Ткачука и Юрия Мунтяна "Гражданский конгресс", но они испытывают сложности с привлечением людей, с формированием активов. Поэтому в Молдове на левом фланге полноценные традиционные политические партии отсутствуют, убежден эксперт.

"Представьте себе, что вот из таких "бульдогов и носорогов" будет "сшиваться" предвыборный блок. Где левые, которые являются левыми только в своем названии, будут объединены в некий блок, который по задумке создателей должен получить больше голосов, чем каждая партия в отдельности", – считает аналитик.

В итоге, убежден собеседник, будет одна партия, которая на буксире потянет за собой ворох "мертвых" партий, мечтающих получить места в парламенте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дайджест недели: бессилие власти и досрочные выборы в Молдове
ЦИК определил, во сколько обойдутся досрочные парламентские выборы в Молдове
ЦИК: избиратели могут предварительно зарегистрироваться на досрочные выборы
Теги:
подробности, досрочные выборы, Молдова, политика

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
Россия: Ночная репетиция парада Победы прошла в центре Москвы
Видео: как прошла ночная репетиция парада Победы в центре Москвы
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться