Белов: членство в Евросоюзе – "морковка" перед Молдовой

Сегодня Брюссель весьма сдержанно относится к перспективам интеграции в Евросоюз для ассоциированных членов. Для самих членов ассоциации сотрудничество с ЕС оборачивается не только плюсами, но и минусами. Молдавской правящей верхушке хвастать успехами европейских реформ перед электоратом не приходится, об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
"Морковка" – членство в Евросоюзе – продолжает висеть перед ассоциированными странами. У Молдовы свой особый случай. Здесь Румыния пытается негласного ее поглотить, осуществив "ползучее" присоединение и подтягивание к своему пространству", – считает эксперт.
Белов уверен, что все же ЕС привлекателен для Молдовы без явных шансов на членство страны в нем. Евросоюз является мощнейшим экономическим и хозяйственно-политическим пространством, которое притягивает и втягивает в свое гравитационное поле другие страны, но не такие слабые как Молдова.
"Вступление в ЕС – вопрос второго порядка. Главная проблема состоит в том, что страны и их граждане получают от этих Соглашений об ассоциации с Евросоюзом", – резюмировал собеседник.
Пятый президент республики Игорь Додон в одном из своих официальных заявлений отметил, что страна не станет членом Европейского союза, так как ЕС не готов к расширению.
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