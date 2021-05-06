Белов: членство в Евросоюзе – "морковка" перед Молдовой

Ассоциированное сотрудничество с Европейским союзом является предпосылкой для Молдовы войти в Евросоюз или обманом – эксперт дал ответ на вопрос.

Утро на Sputnik’e Белов: членство в Евросоюзе – "морковка" перед Молдовой

Сегодня Брюссель весьма сдержанно относится к перспективам интеграции в Евросоюз для ассоциированных членов. Для самих членов ассоциации сотрудничество с ЕС оборачивается не только плюсами, но и минусами. Молдавской правящей верхушке хвастать успехами европейских реформ перед электоратом не приходится, об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Морковка" – членство в Евросоюзе – продолжает висеть перед ассоциированными странами. У Молдовы свой особый случай. Здесь Румыния пытается негласного ее поглотить, осуществив "ползучее" присоединение и подтягивание к своему пространству", – считает эксперт.

Тем не менее, говорит заведующий Отделом страновых исследований, у граждан есть понимание того, что Молдова вступит в ЕС нескоро и едва ли. В качестве примера можно посмотреть на Турцию, которая застряла в "предбаннике ЕС", это не может не раздражать граждан.

Белов уверен, что все же ЕС привлекателен для Молдовы без явных шансов на членство страны в нем. Евросоюз является мощнейшим экономическим и хозяйственно-политическим пространством, которое притягивает и втягивает в свое гравитационное поле другие страны, но не такие слабые как Молдова.

"Вступление в ЕС – вопрос второго порядка. Главная проблема состоит в том, что страны и их граждане получают от этих Соглашений об ассоциации с Евросоюзом", – резюмировал собеседник.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС Соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014 году, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.

Пятый президент республики Игорь Додон в одном из своих официальных заявлений отметил, что страна не станет членом Европейского союза, так как ЕС не готов к расширению.

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