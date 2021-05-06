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"Утро на Sputnik'e": почему грузины – не молдаване, и ужас молдавских тюрем

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210506/34641618/utro-na-sputnike-pochemu-gruziny-ne-moldavane-i-uzhas-moldavskikh-tyurem.html

Является ли евроинтеграционная идея для некоторых постсоветских государств заменой идеи о победе мирового коммунизма.

Молдова, Украина и Грузия – три постсоветские страны, которые в разной степени демонстрируют евроинтеграционные устремления. Однако по статистике, число еврооптимистов в Молдове меньше, чем в двух других странах – с чем это связано? А также – исчезла ли из молодежного сознания "блатная романтика" или тюрьма и связанный с ней образ жизни по-прежнему привлекательны для части молодых людей Молдовы? Обо всем этом – в беседе с заместителем директора Института Европы Российской академии наук Владиславом Беловым и ветераном молдавского МВД Борисом Муравским.

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