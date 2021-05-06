Муравский: как работает "извращенный бизнес" в молдавских тюрьмах

В феврале 2021 года в пенитенциарном учреждении №15 в Криково прошли масштабные обыски. Правоохранители изъяли у заключенных десятки запрещенных вещей: мобильные телефоны, наркотические вещества, самодельные ножи и многое другое. Начальник тюрьмы был задержан.
Молдавские пенитенциарные учреждения стали сегодня "извращенным бизнесом". Ведь если раньше коррупция была только среди личного состава, который тюрьмы охранял, то сегодня коррупционные дела в тюрьмах стали крупномасштабными. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил ветеран МВД Борис Муравский.
Напомним, что в феврале был также арестован Виорел Перчун – директор тюрьмы в Брэнештах. Его подозревают в сотрудничестве с криминалом. Банда похищала средства с банковских карт. Они совершили 150 краж на доказанную сумму в 700 тысяч леев.
"В советское время в зоне были нарушения, правонарушения, коррупция, подкуп. Личный состав бывает разным. Но такого еще не было. По форме тюрьма осталась прежней, а по содержанию очень изменилась. Шашлык под коньяк в советской тюрьме – это скандал всесоюзного масштаба", – заявил собеседник.
Муравский считает, что современную систему пенитенциарных заведений в Молдове сверху донизу пронизывает несправедливость.
Оно и понятно. Согласно официальным данным, в 2019 году молдавские тюрьмы назвали самыми смертельными пенитенциарными учреждениями в Европе. Так что тюремные вечеринки снимают стресс. И, быть может, спасают заключенных от смерти.
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