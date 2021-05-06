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Борис Муравский
© Sputnik / Miroslav Rotari

Муравский: как работает "извращенный бизнес" в молдавских тюрьмах

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210506/34647219/kak-rabotaet-izvraschennyy-biznes-v-moldavskikh-tyurmakh.html

Эксперт рассказал о том, как в молдавские пенитенциарные учреждения попадают запрещенные предметы и вещества, и кто способствует систематическому нарушению внутреннего распорядка в тюрьмах.

Утро на Sputnik’e
Муравский: как работает извращенный бизнес в молдавских тюрьмах

В феврале 2021 года в пенитенциарном учреждении №15 в Криково прошли масштабные обыски. Правоохранители изъяли у заключенных десятки запрещенных вещей: мобильные телефоны, наркотические вещества, самодельные ножи и многое другое. Начальник тюрьмы был задержан.

Молдавские пенитенциарные учреждения стали сегодня "извращенным бизнесом". Ведь если раньше коррупция была только среди личного состава, который тюрьмы охранял, то сегодня коррупционные дела в тюрьмах стали крупномасштабными. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил ветеран МВД Борис Муравский.

Напомним, что в феврале был также арестован Виорел Перчун – директор тюрьмы в Брэнештах. Его подозревают в сотрудничестве с криминалом. Банда похищала средства с банковских карт. Они совершили 150 краж на доказанную сумму в 700 тысяч леев.

"В советское время в зоне были нарушения, правонарушения, коррупция, подкуп. Личный состав бывает разным. Но такого еще не было. По форме тюрьма осталась прежней, а по содержанию очень изменилась. Шашлык под коньяк в советской тюрьме – это скандал всесоюзного масштаба", – заявил собеседник.

Задержание нарушитель наручники infractor reținere cătușe mascat fulger ofițer poliția
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кража, совершенная навеселе, может обернуться двум подросткам сроком в тюрьме
В прошлом году молдавские СМИ взорвал кадр "вечеринки" в одной из молдавских тюрем. На нем – камера-гостиничный номер, где заключенный в халате "SOCHI-2014" обнимает юную барышню с пониженной социальной ответственностью. На столе – пиво, водка и пульт от телевизора.

Муравский считает, что современную систему пенитенциарных заведений в Молдове сверху донизу пронизывает несправедливость.

Оно и понятно. Согласно официальным данным, в 2019 году молдавские тюрьмы назвали самыми смертельными пенитенциарными учреждениями в Европе. Так что тюремные вечеринки снимают стресс. И, быть может, спасают заключенных от смерти.

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Теги:
Молдова, бизнес, тюрьмы

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