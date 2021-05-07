Катанэ: насколько граждане Молдовы устали от битвы Санду и Додона

Аналитик считает, что противостояние Майи Санду и Игоря Додона негативно отражается на рейтингах этих политический игроков.

Утро на Sputnik’e Катанэ: насколько граждане Молдовы устали от битвы Санду и Додона

Выборы в Молдове – это "смертельная схватка" за власть, которая повторяется в стране каждые 4 года. Так диктуют политические циклы. Поэтому в какой-то момент и Майя Санду, и Игорь Додон тоже уйдут с арены, это лишь вопрос времени. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Виталий Катанэ.

"Сегодня Майя Санду и Игорь Додон выступают на первых ролях, поскольку олицетворяют определенные тенденции. В противостоянии с Санду Додон стал лидером на левом фланге", – пояснил собеседник.

Эксперт отмечает, что одновременно с наращиванием темпов в политике рейтинг Санду начал снижаться. И этому есть ряд объективных объяснений.

"Снижать свой рейтинг Санду начала сразу после того, как стала президентом Молдовы. Чего стоят ее интриги по роспуску парламента и назначению премьер-министра! Все это создало негативный тренд", – убежден Катанэ.

Политический аналитик уверен, что снижение рейтинга Санду также понизит градус напряжения в противоборстве с Додоном. Это, в свою очередь, позволит заявить о себе другим политическим силам в Молдове.

В любом случае такой "военный" тандем, как Санду и Додон, актуален до тех пор, пока Майя Санду занимает кресло президента. А что будет дальше – покажет развитие предвыборных событий, считает эксперт.

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