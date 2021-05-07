Ковалев: есть ряд преимуществ для Молдовы от охлаждения Запада к России

Что экономика Молдовы может приобрести, лавируя между охладевшими Россией и Западом, - объяснил обозревателю Sputnik политолог.

Утро на Sputnik’e Ковалев: есть ряд преимуществ для Молдовы от охлаждения Запада к России

Сложной задачей для "буферных" стран, которые колеблются между двумя центрами геополитической силы, является сохранение баланса во внешней политике. Это объясняется тем, что окончательный выбор в пользу одного из партнеров автоматически означает ухудшение или разрыв отношений с другим. Ситуацию можно назвать "политическим цугцвангом" – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал первый замдекана Высшей школы экономики РФ Игорь Ковалев.

"Пример Украины ярко иллюстрирует последствия полной переориентации на Запад. Сегодня эта самая бедная страна Европы живет хуже многих стран Африки. Какие там проблемы – всем хорошо известно", - считает собеседник.

По мнению эксперта, это колебание между РФ и Западом для таких "буферных" стран, как Молдова, сегодня объективная необходимость для выживания.

"Главное - выстроить правильную аккуратную политику, чтобы окончательно не рассориться ни с одной, ни с другой сторонами", - сказал политолог.

История покажет, сможет ли "буферная" страна конвертировать свое транзитное положение в экономический подъем, став впоследствии "молдавским тигром" Восточной Европы, резюмировал собеседник.

За неполные 30 лет своей независимости в геополитическом плане Молдову часто "трясло". Различные власти раз за разом то пытались выстраивать стратегическое партнерство с Россией, то всерьез заигрывали с Западом, который искренних чувств к Молдове и ее народу никогда не питал.

Взвешенная геополитика страны – вещь сложная, но возможная. Некоторые политики доказывали это на деле. Сейчас новый президент Молдовы Майя Санду вновь декларирует свою приверженность Западу и либеральным ценностям.

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