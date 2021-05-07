"Утро на Sputnik'e": станет ли Майя Санду диктатором Всея Молдовы

Является ли муссируемая некоторыми экспертами тема о зачатках авторитаризма президента фантазией оппозиции или в ней есть зерно истины.

Досрочные парламентские выборы, назначенные на 11 июля, все чаще подаются – и слева, и справа – как некая "финальная битва" Добра и Зла. Насколько адекватно такое восприятие политических процессов в стране, по сути обычных и демократических?

Не устал ли электорат от долгого противостояния Игоря Додона и Майи Санду и не вызовет ли этот "диалектический тандем" тотального разочарования?

А также – сможет ли Молдова хоть как-то воспользоваться противостоянием РФ и Запада и извлечь из него экономические бонусы.

Обо всем этом в беседе с политологом и юристом Виталием Катанэ и первым замдекана Высшей школы экономики РФ, политологом Игорем Ковалевым.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova