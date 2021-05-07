"Утро на Sputnik'e": станет ли Майя Санду диктатором Всея Молдовы

Досрочные парламентские выборы, назначенные на 11 июля, все чаще подаются – и слева, и справа – как некая "финальная битва" Добра и Зла. Насколько адекватно такое восприятие политических процессов в стране, по сути обычных и демократических?
Не устал ли электорат от долгого противостояния Игоря Додона и Майи Санду и не вызовет ли этот "диалектический тандем" тотального разочарования?
А также – сможет ли Молдова хоть как-то воспользоваться противостоянием РФ и Запада и извлечь из него экономические бонусы.
Обо всем этом в беседе с политологом и юристом Виталием Катанэ и первым замдекана Высшей школы экономики РФ, политологом Игорем Ковалевым.
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