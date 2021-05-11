Нейжмаков: может ли Молдова попасть в список недружественных для РФ стран

МИД России формирует список недружественных стран, которым запретят наем российских граждан для работы в дипломатических представительствах. Что ждет Молдову, рассказал политолог.

Утро на Sputnik’e Нейжмаков: может ли Молдова попасть в список недружественных для РФ стран

Явных предпосылок для Молдовы попасть в недружественный список сейчас нет. Для этого необходима планомерная цепь соответствующих шагов и решений с молдавской стороны, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Это может быть неоднократная или массовая высылка российских дипломатов, жесткие заявления по отношению к России, нагнетающие серьезный уровень напряженности", – отметил эксперт.

Также, по мнению Нейжмакова, поводом для занесения в список недругов могут стать негативные действия в адрес граждан России на территории Молдовы.

Международная политика полна сюрпризов. Несмотря на непростые отношения, Молдову едва ли включат в "список недружественных стран", подытожил российский эксперт.

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