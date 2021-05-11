"Утро на Sputnik'e": отношения Молдовы и России могут ухудшиться

Русские летописи и греческие источники – о предках молдаван – кто такие нынешние граждане Молдовы этнически по мнению некоторых историков? Возможно ли включение Молдовы в так называемый список "недружественных России" государств? Введут ли в Европе "ковидные паспорта" и куда граждане Молдовы смогут съездить этим летом? Обо всем этом - в беседе с ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым, историком Евгением Паскарем и профессиональным путешественником Алексеем Иванцовым.
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