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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": отношения Молдовы и России могут ухудшиться

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Возможно ли, что Молдову включат в список недружественных России государств и с чем это может быть связано.

Русские летописи и греческие источники – о предках молдаван – кто такие нынешние граждане Молдовы этнически по мнению некоторых историков? Возможно ли включение Молдовы в так называемый список "недружественных России" государств? Введут ли в Европе "ковидные паспорта" и куда граждане Молдовы смогут съездить этим летом? Обо всем этом - в беседе с ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым, историком Евгением Паскарем и профессиональным путешественником Алексеем Иванцовым.

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