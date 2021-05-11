Иванцов: какие страны готовы принять молдавских туристов

Медленно, но верно страны мира открываются туристам, а где граждане Молдовы уже могут отдохнуть в этом году – рассказал путешественник со стажем.

Утро на Sputnik’e Иванцов: какие страны готовы принять молдавских туристов

Сегодня для поездки в другую страну нужен тест. В период с 1 по 15 июня – старт туристического сезона 2021 года, когда что-то может измениться к лучшему. Ведь никто не хочет терять сезон. Важно, что сейчас многие страны даже при наличии вакцины тест не отменяют. "Пока вакцинация не является пропуском в мир", - заявил эксперт в области туризма Алексей Иванцов в эфире студии Sputnik Молдова.

“Сейчас горизонт планирования поездок – это две-три недели. Я думаю, что граждане Молдовы этим летом могут отлично отдохнуть в Грузии. Грузины сейчас в состоянии туристического старта. Туда из Европы можно прилететь по румынскому или украинскому паспорту. Молдавский паспорт пока не разрешен”, - сказал собеседник.

Иванцов добавил, что, несмотря на то что "классическая Европа" этим летом будет еще закрыта - Италия, Испания, Португалия, - Греция начиная с 8 мая открывает рестораны и запускает туристический сезон. Но вряд ли стоит сейчас планировать поездки на Средиземноморье, потому как ситуация меняется стремительно.

“Для молдавских граждан открыты сегодня дальние направления: Мексика, Коста-Рика, Колумбия, страны Латинской Америки и Африки. Кажется, что это далеко, но эти страны доступнее ближних”, - отметил путешественник.

Туристический эксперт предостерег путешественников от поездок в Азию, которая сейчас закрыта. Кто не был, может отправиться на Мальдивские острова. Пока они окончательно не ушли под воду, о чем предупреждают ученые.

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