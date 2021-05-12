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Виталий Катанэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Катанэ: 11 июля – решительный бой или политическая рутина

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Sputnik Молдова
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Досрочные парламентские выборы в Молдове – почему политики ведут себя так, будто это финальная битва Добра и Зла.

Утро на Sputnik’e
Катанэ: 11 июля – решительный “бой” или политическая рутина

На организацию досрочных парламентских выборов понадобится 125 миллионов леев – именно эту сумму президент Майя Санду затребовала из резервного фонда страны. И деньги, судя по всему, найдутся. Что на самом деле стоит за громкими обещаниями молдавских политиков и почему грядущие события 11 июля трактуются как "последний бой и финальная битва" – ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Виталий Катанэ.

"Каждые выборы в Молдове – это битва не на жизнь, а на смерть. Участники выборов пытаются увеличить свои шансы, привлекая избирателя громкими заявлениями о том, что для них это последний и решительный бой", – считает эксперт.

По мнению собеседника, политическая жизнь в Молдове демонстрирует регулярную смену политиков, где одни уходят, а их места занимают другие.

"Конечно, для определенных политиков и лидеров выборы 11 июля вполне могут стать "последним боем" в их политической биографии. Но для граждан и Молдовы в целом это просто очередные выборы", – резюмировал Катанэ.

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