Кунев: реально ли разбогатеть на криптовалюте в Молдове

Наличные деньги скоро станут приметой прошлого, однако государство пока с недоверием относится к криптовалютам.

Утро на Sputnik’e Кунев: реально ли разбогатеть на криптовалюте в Молдове

Молдова завязана директивами ЕС в обмен на финансовое донорство. Руководство страны ждет решений из Брюсселя с подробным описанием и только после этого внедряет финансовый инструмент. Без разрешения ЕС, Молдова предпочитает не проявлять инициатив и не внедрять новые технологии, - заявил руководитель Национальной ассоциации IT-компаний Вячеслав Кунев в эфире студии Sputnik Молдова.

“Сегодня страны мира планируют, хотят они этого или нет, переход с бумажных денег в электронные. Молдова должна быть готова к безналичным расчетам. Потому что к 2030 году наличные деньги как вид исчезнут”, - заявил эксперт.

Напомним, что безналичный расчет предполагает расчеты в криптовалюте или с использованием обычных информационных систем.

“Только криптовалюты обладают так называемой "неотрекаемостью". Там все сделано так, что отречься от своих действий невозможно. Невозможно сказать “я этого не делал”. Даже владелец системы не в состоянии внести изменения”, - отметил Кунев.

Речь идет о реестре блокчейн. В него попадают записи о любых взаимодействиях с криптовалютой. В нем также хранятся все события с момента создания. При этом удалить запись из реестра невозможно.

Эксперт также отметил, что "майнить" – добывать криптовалюту путем сложных математических расчетов – все еще выгодно, разумеется, когда прибыль превышает затраты на электроэнергию и компьютерную технику.

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