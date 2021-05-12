"Утро на Sputnik'e": опасаться ли гражданской войны – французам и… молдаванам

Группа действующих французских военных выступила в поддержку открытого письма, написанного ранее отставными генералами властям Франции с предупреждением о гражданской войне. Речь идет об исламизации, по их мнению, страны. Насколько оправданны их опасения и нужно ли вообще этого опасаться французам и молдаванам. Или все это не более чем "накачка" национализмом перед выборами? А также какие скрытые резервы есть у молдавской экономики. Обо всем этом рассказывают заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов и экономический эксперт Михаил Пойсик.

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