Белов: стоит ли молдаванам бояться исламизации и мигрантов

Так называемая “Новая Европа” – страны из бывшего восточного коммунистического лагеря – весьма болезненно реагирует на миграционную политику Брюсселя – с чем это связано.

Утро на Sputnik’e Белов: стоит ли молдаванам бояться исламизации и мигрантов

Французские военные опубликовали в издании Valeurs Actuelles открытое письмо, где поддержали 20 отставных генералов, которые в обращении к президенту Эмманюэлю Макрону потребовали "спасти страну от распада и защитить патриотизм". Авторы послания считают, что миграционная политика властей и исламизация страны доведут Францию до гражданской войны. Их поддержала глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

С чем связано появление подобных писем? Такие проявления время от времени активизируются в каждой стране. Понятно, что север Европы отличается от юга, а запад - от востока. Это вопрос скорее для социологов, заявил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в эфире студии Sputnik Молдова.

“Возьмем католическую Польшу, неслучайно ее постоянно критикует Брюссель. Каждая страна уникальна в своей истории и ментальности. О пролетарском интернационализме, которого, по сути, не было, в странах советского блока рассуждать можно. Спустя 30 лет мы ощущаем реальные последствия его отсутствия”, - считает эксперт.

С другой стороны, констатирует Владислав Белов, проявления национализма мы видим в “Старой Европе”: Германии, Франции, Испании, Португалии.

“В каждой из стран вы найдете тех, кто против и на вирусе национализма выстраивает популистскую политику”, - заключил заместитель директора Института Европы РАН.

На этом фоне постсоветские страны, как страны постсоветского национализма и неприятия внешних мигрантов, особо не выделяются. Туда не принимают мигрантов, кто сознательно отказывается от интеграции в общественную, социальную и культурную среду. Это вполне относится и к Молдове, считает эксперт.

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