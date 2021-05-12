19:13 12 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.63
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Михаил Пойсик
© Sputnik / Miroslav Rotari

Пойсик: аграрная страна не может стать богатой

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210512/34716675/poysik-agrarnaya-strana-ne-mozhet-stat-bogatoy.html

Известный экономический эксперт рассказал о том, может ли Молдова попасть в клуб успешных стран, опираясь исключительно на традиционное аграрное производство.

Утро на Sputnik’e
Пойсик: аграрная страна не может стать богатой

Ни одна страна мира не смогла разбогатеть, отдавая предпочтение исключительно развитию сельского хозяйства. Все дело в высокой нестабильности и больших рисках, которые обусловлены климатическим многообразием различных регионов любой страны, в том числе и Молдовы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономических наук Михаил Пойсик.

“До 1990 года сельское хозяйство Молдовы было таким всесоюзным садом. Здесь внедрялись самые передовые технологии. У нас было порядка 300 тысяч гектаров орошаемых земель, а сейчас – всего четыре тысячи. Разница налицо”, - сообщил эксперт.

И это притом, отмечает Михаил Пойсик, что на юге Молдовы находится зона полупустынь с гидротермическим коэффициентом 0,7 (ГТК – соотношение между количеством испаряемой влаги и осадками). Развивать сельское хозяйство в такой местности очень рискованно.

“Сегодня в Молдове выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник и орехи. Выращивание пшеницы требует больших площадей, а не тех клочков с высокой плотностью населения”, - заключил доктор экономических наук.

Интересно, что половина населения Молдовы проживает в сельской местности, а из всех занятых треть работает в сельском хозяйстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020
Игнат: как теплая и бесснежная зима отразится на будущем урожае

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне.
Фото: кому достались BRIT Awards 2021
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Видео: что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться