Пойсик: аграрная страна не может стать богатой

Известный экономический эксперт рассказал о том, может ли Молдова попасть в клуб успешных стран, опираясь исключительно на традиционное аграрное производство.

Утро на Sputnik’e Пойсик: аграрная страна не может стать богатой

Ни одна страна мира не смогла разбогатеть, отдавая предпочтение исключительно развитию сельского хозяйства. Все дело в высокой нестабильности и больших рисках, которые обусловлены климатическим многообразием различных регионов любой страны, в том числе и Молдовы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономических наук Михаил Пойсик.

“До 1990 года сельское хозяйство Молдовы было таким всесоюзным садом. Здесь внедрялись самые передовые технологии. У нас было порядка 300 тысяч гектаров орошаемых земель, а сейчас – всего четыре тысячи. Разница налицо”, - сообщил эксперт.

И это притом, отмечает Михаил Пойсик, что на юге Молдовы находится зона полупустынь с гидротермическим коэффициентом 0,7 (ГТК – соотношение между количеством испаряемой влаги и осадками). Развивать сельское хозяйство в такой местности очень рискованно.

“Сегодня в Молдове выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник и орехи. Выращивание пшеницы требует больших площадей, а не тех клочков с высокой плотностью населения”, - заключил доктор экономических наук.

Интересно, что половина населения Молдовы проживает в сельской местности, а из всех занятых треть работает в сельском хозяйстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova