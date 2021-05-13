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Виктор Жук
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Жук: почему Филат призвал поддержать Майю Санду

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Зачем глава либерально-демократической партии Молдовы отказался участвовать в парламентских выборах 11 июля и ушел в отставку с призывом голосовать за партию "Действие и солидарность".

Утро на Sputnik’e
Жук: почему Филат призвал поддержать Майю Санду

Некогда прозападная партия номер один в Молдове - Либерально-демократическая партия - отказывается участвовать в досрочных парламентских выборах 11 июля. Это объявление сделал бывший лидер партии Влад Филат.

"Поскольку создание этого избирательного блока с ППДП не удалось, мы примем решение, что ЛДПМ не будет участвовать в этих выборах. Отношение к ЛДПМ на этих двух встречах было унизительным. Я думаю, что у ПДС будет шанс получить большинство в парламенте и не жаловаться на один-два процента потерянных голосов, поэтому мы будем призывать людей голосовать за ПДС", — заявил Влад Филат в эфире одного из молдавских телеканалов.

Для чего известный политик призвал голосовать за ПДС – из искренних прозападных побуждений, или пытаясь вызвать у электората Майи Санду ассоциации с собственной персоной, поддержав ее? Желает ли он подложить президенту, как говорят в Молдове, "отравленное яблоко"?

Влад Филат все еще сохранил популярностью в правоцентристской среде. Он ею и пользуется, призывая избирателей поддержать партию президента Майи Санду, которая может создать правительство, где будет решать только одна партия, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Виктор Жук.

"Призыв Филата вполне сопоставим с целями партии "Действие и солидарность" и разумными целями самого Влада Филата. Это вполне нормально. Мы видим, что такие крупные партии, как Партия социалистов и Партия коммунистов, тоже образуют блок, призывая не отдавать голоса за мелкие партии, а выбирать крупных игроков", - заключил эксперт.

Виктор Жук убежден, что во время предвыборной кампании мы опять узнаем, что "Родина в опасности", что Молдове нужен курс на Европу или сближение с Российской Федерацией и т.п. То есть население продолжает голосовать не за политиков, а за их геополитическую ориентацию.

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