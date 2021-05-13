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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": ПСРМ плюс ПКРМ – будущий успех или провал

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Нужны ли молдавским партиям электоральные блоки и к чему может привести их создание – мнения политологов.

Представители Партии социалистов (ПСРМ) и Партии коммунистов (ПКРМ) подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о регистрации электорального блока. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат-социалист и вице-спикер парламента Влад Батрынча. Ранее стало известно, что глава ПКРМ Владимир Воронин и лидер ПСРМ Игорь Додон подписали соглашение о создании электорального блока для участия в досрочных парламентских выборах. Партии уверяют, что создание блока нужно трактовать как необходимость объединения патриотических политических сил, способных победить на выборах и сформировать профессиональное, ответственное, опытное правительство в интересах граждан страны, а не в интересах внешних сил.

Что думают молдавские политологи о перспективах этого предвыборного блока, как и о возможных объединениях условно "правых" партий? Об этом расскажут эксперты Ян Лисневский, Анатолий Цэрану и Виктор Жук.

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