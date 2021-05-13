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Анатолий Цэрану
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Цэрану: Майя Санду не пользуется массовой поддержкой унионистов

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Sputnik Молдова
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Чем может обернуться для партии "Действие и солидарность" попытка сильно расширить свой электорат на грядущих парламентских выборах.

Утро на Sputnik’e
Цэрану: Майя Санду не пользуется массовой поддержкой унионистов

Партию "Действие и солидарность" (PAS) могут ожидать серьезные испытания, если в ближайшее время унионисты не создадут привлекательный электоральный проект, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Анатолий Цэрану.

"Майе Санду придется обращаться за помощью к возможным партнерам на левом фланге. А это может отразиться на проевропейском курсе Республики Молдова", - заявил аналитик.

Впрочем, эксперт считает, что президент Майя Санду выстраивает свою стратегию не как унионист, а как государственник проевропейской ориентации. Это отталкивает от нее часть унионистского электората, но вместе с тем партия "Действие и солидарность" нуждается в союзниках в будущем парламенте.

"Партия "Действие и солидарность" кровно заинтересована в том, чтобы унионисты набрали необходимое количество мандатов и создали в новом парламенте свою фракцию", - убежден эксперт.

Вместе с тем Анатолий Цэрану утверждает, что Майю Санду не поддерживает солидная часть унионистского электората, поэтому вполне возможно, что партия "Действие и солидарность" часть голосов потеряет.

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