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Ян Лисневский
© Sputnik / Mihai Caraus

Лисневский: блок ПСРМ и ПКРМ – ждет ли его успех

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210514/34729514/Lisnevskiy-blok-PSRM-i-PKRM--zhdet-li-ego-uspekh.html

Политолог оценил шансы совместного блока Партии социалистов и Партии коммунистов на досрочных выборах в парламент, которые назначены на 11 июля.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: блок ПСРМ и ПКРМ – ждет ли его успех

В Центральной избирательной комиссии Республики Молдова зарегистрировали избирательный блок Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) для участия в досрочных парламентских выборах.

За регистрацию этого блока проголосовали семь членов комиссии ЦИК, один высказался против. 

Как отметили в комиссии, заявление о регистрации блока подал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча совместно с членом Политисполкома ЦК ПКРМ Олегом Рейдманом.

Политика – это не математика, где можно точно просчитать финальный результат. Все зависит от того, насколько правильно ПСРМ и ПКРМ подойдут к созданию этого политического блока. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Ян Лисневский.
Партия социалистов, считает эксперт, является преемником Партии коммунистов. На правом фланге их можно считать "очень бывшими коммунистами".

"Главное для этих партий найти баланс, в этом случае им будет легче объединить левый фланг, который был не так раздроблен, как правый. Судьба этих двух партий зависит от предвыборной кампании. Для этого надо договориться по вопросу списков, программы и предвыборной стратегии", - подытожил собеседник.

Пример того, как не надо договариваться, нам показал избирательный блок "ACUM Platforma DA și PAS". Ян Лисневский убежден, что залогом победы для политического тандема ПСРМ и ПКРМ на внеочередных выборах в парламент может стать бесконфликтное решение всех ключевых вопросов внутри блока.

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