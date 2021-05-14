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Анжела Колацки
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Колацки: ждут ли молдаван "бонусы" от политиков перед выборами

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210514/34737059/kolatski-zhdut-li-moldavan-bonusy-ot-politikov-pered-vyborami.html

Каких "подарков" от политиков в преддверии досрочных парламентских выборов 11 июля стоит ждать гражданам Молдовы, рассказала политолог.

Утро на Sputnik’e
Колацки: ждут ли молдаван "бонусы" от политиков перед выборами

Обычно перед выборами каждая власть, и те, кто желает ей стать, делает подарки своим потенциальным избирателям. "Нет ничего нового под солнцем", - цитирует Ветхий Завет в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Анжела Колацки.

"Хотя могут появиться какие-то нюансы. И эти нюансы будут связаны с эпидемией COVID-19. Как решение, принятое в последний момент, открыть на православную Радоницу кладбища. Это тоже один из новых типов бонусов", – говорит эксперт.

Парадоксально, по мнению Колацки, видеть такое "кокетство с православной церковью" со стороны государства в период пандемии. Конечно, важно соблюдать и защищать традиции, но не в ситуации, когда число вакцинированных в стране составляет 4%. "И такого рода вещи будут", – считает собеседница.

"Политики найдут какую-нибудь лазейку. Поскольку открытая избирательная коррупция и неприкрытый подкуп избирателей запрещены. Но обязательно найдут. Нельзя организовывать концерты? Ничего, найдут возможность и людей", – подытожила политолог.

Перед выборами молдавским политикам оригинальности обычно хватает, резюмировала эксперт.

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