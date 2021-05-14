"Утро на Sputnik'e": ждать ли торговой войны между Молдовой и Украиной

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Что нам подарят политики перед выборами, и может ли Украина ввести торговые санкции против Молдовы и ее товаров?
Перед выборами политики всегда заигрывают с электоратом – какие "бонусы" ждут молдаван перед 11 июля?
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Sputnik / Miroslav Rotari
А также - Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) выразила обеспокоенность "протекционистскими изменениями в законодательстве Молдовы". По мнению организации, подобные решения оказывают давление на производителей других стран, в частности, "ограничивают возможности для украинских производителей овощей и картофеля". Речь идет о законе, согласно которому с 1 июля торговые компании Молдовы обязаны закупать и обеспечивать выкладку на торговую полку в сети розничной торговли не менее 50% продуктов питания, произведенных в Молдове. Ждать ли от Украины санкций?
И о безработице – число безработных в Молдове за время пандемии по официальным данным выросло на 53%. Насколько реальны эти показатели и что делать? Обо всем этом в беседе с политологом Анжелой Колацки, экономическим экспертом Анатолием Игнатом и экономистом Татьяной Ларюшиной.
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