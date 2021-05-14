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Анатол Игнат
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Игнат: Украина не будет диктовать Молдове торговую политику

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210514/34746360/Ignat-ukraina-ne-budet-diktovat-moldove-torgovuyu-politiku.html

Какими плюсами для экономики Молдовы может обернуться сокращение товаров из Украины на полках молдавских магазинов, рассказал экономический эксперт.

Утро на Sputnik’e
Игнат: Украина не будет диктовать Молдове торговую политику

Поводом к торговым прениям между Молдовой и Украиной стал закон, который с 1 июля начинает действовать на территории Молдовы. Закон обязывает закупать торговые компании Молдовы и выкладывать в розничной торговле не менее 50% продуктов питания, произведенных в Республике Молдова.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Спасет ли молдавского производителя "длинная" полка в магазинах
На это отреагировала Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА), заявив, что это "ограничивает возможности украинских производителей овощей и картофеля". Под действие закона попадают 338 тарифных позиций.

Власти Украины имеют право на свое мнение. Но "диктовать торговую политику стране-соседу – это не по-добрососедски". Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Анатолий Игнат.

"Молдове ответных мер бояться нечего. В случае если Украина вдруг решит сократить экспорт даже не плодоовощной, а переработанной продукции. Мы импортируем из Украины в основном молочные продукты. Остальная и большая часть – это переработанная пищевая продукция", - уверен эксперт.

Игнат добавил, что для промышленности и индустрии Молдовы эта ситуация станет только благом.

Анатолий Игнат убежден, что "мы даже можем сказать "спасибо" нашим братьям-украинцам за ответные квоты на экспорт молдавской продукции". Молдова не навязывает Украине свою торговую политику.

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