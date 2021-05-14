Ларюшина: государство должно срочно перестать "кошмарить" малый бизнес

Эксперт - о том, как преодолеть шоковый спад в экономике Молдовы после пандемии и в каких мерах поддержки нуждаются местные бизнесмены.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: государство должно срочно перестать "кошмарить" малый бизнес

Что делать и каким должен быть экономический ответ государства для выхода из постпандемической ситуации? Ведь рано или поздно пандемия будет остановлена и все мы вернемся к нормальной жизни. На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответила экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Какие именно адекватные инструменты и методы есть сегодня у молдавского государства для поддержки бизнеса?

"Я солидарна с мнением тех экспертов, кто считает, что государство должно оставить в покое малый бизнес, а также индивидуальных предпринимателей, освободив бизнесменов от налогов. Молдова, к сожалению, так и не научилась администрировать налогообложение в классические времена своего экономического роста", - считает эксперт.

Бизнесменам и государству необходимо определить свои отношения, убеждена Татьяна Ларюшина. Государство, в свою очередь, поддерживая бизнес финансово, вполне может его контролировать и проверять.

"А дальше – не "кошмарить" бизнес неэффективными регламентарными мерами. Так, я думаю, позитивный эффект в преодолении шокового спада в условиях пандемии только возрастет", - заключила экономист.

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