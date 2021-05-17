Брутер: нужны ли PAS предвыборные блоки

После громкого объединения ПСРМ и ПКРМ в единый предвыборный блок во главе с лидером Владимиром Ворониным, интригу держит партия "Действие и солидарность".

Утро на Sputnik’e Брутер: нужны ли PAS предвыборные блоки

Партия "Действие и солидарность" (PAS) не будет создавать никаких блоков. Потому что члены партии уверены в том, что чистую победу на досрочных парламентских выборах им принесут зарубежные голоса молдавской диаспоры. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик, эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Для партии "Действие и солидарность" сейчас очень опасно никого не брать в коалицию. Потому что политические спонсоры PAS считают, что в коалицию нужно взять либо Ренато Усатого, либо Андрея Нэстасе", - отмечает собеседник.

Вот из этих двух вариантов, убежден Владимир Брутер, придется партии PAS делать свой выбор. Конечно, речь не идет о том, что в коалицию могут войти сразу эти оба варианта. Лидера партии "Платформа DA" Андрея Нэстасе и лидера PAS Майю Санду роднит давняя политическая история. Это и может стать его преимуществом.

Аналитик признает, что "если коалиция с Андреем Нэстасе все-таки будет создана, то PAS придется определенным образом умерить свои аппетиты".

“Как показывает опыт “Слуги народа” (украинская правящая партия, - ред.), даже факт абсолютного большинства в парламенте не дает ему возможность сформировать свое правительство. Правительство будет сформировано из так называемых независимых профессионалов, которые скорее подчиняются коллективному Западу, нежели политическому руководству партии", - заключил собеседник.

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