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Алла Токарчук
© Sputnik / Mihai Caraus

Токарчук: ждет ли Молдову индийский "ковидный шторм"

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Индийский штамм коронавируса зафиксирован в 49 странах мира, вирус мутировал, повысив свою заразность - что ожидает Молдову, где вакцину получили 4%-6% граждан.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: ждет ли Молдову индийский “ковидный шторм”

Необходимо продолжать соблюдать элементарные правила защиты и вакцинировать население. Иначе рост числа заболевших в Молдове неизбежен. Если государство ускорит процесс вакцинации, а граждане продолжат носить маски и соблюдать социальную дистанцию, то быть может, этот рост будет не таким резким. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала специалист по эпидемиологии Алла Токарчук.

"Рост заболевших неизбежен, поскольку появились новые штаммы коронавируса, которые намного заразнее, чем оригинальный штамм из китайского Уханя. В феврале в Молдове обнаружили случаи британского штамма, а уже в марте-апреле мы видели его рост", - отмечает специалист.

Сегодня, напоминает Алла Токарчук, мир лихорадят новости о возникновении индийского штамма, который несет в себе сразу две мутации. При этом ни одна из этих мутаций не присутствует в британском штамме.

"Это значит, что наши граждане, которые переболели британским штаммом, легко могут переболеть и штаммом индийским. Потому что индийский штамм содержит бразильскую, южноафриканскую и калифорнийскую мутации. У Молдовы защиты от этих новых мутаций нет. Заболевания будут, остается надеяться, что в легкой форме", - заключила эксперт.

Индийский штамм на 20% заразнее всех штаммов, известных науке. Одна из его пугающих особенностей – способность легко справляться с антителами, полученными как естественным путем, так и после прививок. ВОЗ впервые классифицировала этот вариант COVID-19 как "вызывающий глобальную озабоченность".

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