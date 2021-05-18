Ковалев: что ждет экономику России за список недружественных стран

В пятницу, 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него попали США и Чехия.

Утро на Sputnik’e Ковалев: что ждет экономику России за список недружественных стран

Экономика и политика неразрывно взаимосвязаны и ухудшение политических отношений неизбежно ведет к ухудшению отношений в экономике. Особенно это актуально, когда речь идет об отношениях России с Европейским союзом. Для Молдовы эти международные игроки также являются ключевыми партнерами. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал первый замдекана Высшей школы экономики РФ Игорь Ковалев.

Примеров того, как политический фактор негативно влияет на экономику достаточно много, считает эксперт.

"Самый простой пример - длительная санкционная война между Европой и Россией, от которой страдают обе стороны. Очевидно, что здесь доминирует политический аспект. Тем не менее эта ситуация продолжается. И чем дальше – тем больше, к сожалению. Что идет не на пользу ни Евросоюзу, ни России, ни другим странам", – заключил собеседник.

Ковалев напомнил, что Молдова, в силу своего буферного положения, расположена между этими двумя крупными игроками и тоже достаточно серьезно страдает.

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