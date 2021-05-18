Шеларь: молдавское государство не контролирует рост цен

Традиционно у оптовых покупателей в Молдове развито хорошее чутье: динамика импорта показывает, что оптовики стараются закупать товар в тех местах, где цена ниже. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.
"Весь вопрос в том, как контролировать цены в молдавских условиях и какова торговая надбавка в секторах. Для этого у нас есть документы и инструментарий. Но вопросы все равно остаются. По какому принципу НАРЭ формирует цены на природный газ и электричество?", - задается вопросом эксперт.
По мнению Шеларь, в Молдове ценообразование на внутреннем рынке во многом зависит от того, как цены формируются на рынках внешних. "Я с трудом могу назвать независимый от внешнего мира продукт, товар или услугу, производимые в Республике Молдова", - говорит доктор экономики.
"Доля импорта в Молдове по разным причинам варьируется от очень значительной до не очень значительной. Но она присутствует везде, потому что Молдова зависит от энергоресурсов", - заключила собеседник.
Галина Шеларь констатирует, что механизмов ценообразования и рычагов влияния на цены в Молдове нет.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>