Чуря: что означает "явление Чауса народу"

Украинский экс-судья Николай Чаус, похищенный в Молдове 3 апреля, опубликовал 17 мая видеообращение в Telegram, где он, здоров и в полной безопасности, отрицает факт своего похищения, называя его бегством от расправы.

Утро на Sputnik’e Чуря: что означает "явление Чауса народу"

Сейчас украинская сторона вместе с Николаем Чаусом ищут предлог, чтобы выйти сухими из воды. Такое мнение о видеообращении судьи Чауса в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.

"Мы видели, что произошла определенная пауза, когда власти Украины предпочитали не высказываться на эту тему. Я думаю, что со временем они пришли к такому варианту развития событий, который и предлагают молдавской и украинской общественности, чтобы скрыть всю криминальность этой плохо пахнущей истории", - заявил эксперт.

Политолог убежден, что украинский экс-судья Николай Чаус был выбран глашатаем спецслужбами Украины для предания публичности этой официальной версии, которая рассчитана на внутреннего и внешнего потребителя.

"Я думаю, что именно эта версия в итоге окажется окончательной. Несмотря на то, что в нее мало кто верит. Ведь те, кто регистрировал и фотографировал все эти события, во всей красе показали плохо скоординированные действия спецслужб Украины", - резюмирует Корнелиу Чуря.

По мнению эксперта, больших сомнений в том, что Николая Чауса похитили, не возникает. И такая затянувшаяся пауза для нахождения объяснений только подтверждает правомочность версии похищения.

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