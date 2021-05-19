Лисневский: нужен ли электорату черный пиар и грязные секреты молдавских политиков

Черный пиар по-молдавски еще предстоит увидеть, ведь приближаются выборы 11 июля, чего ждать и как бороться, рассказал политтехнолог.

Утро на Sputnik’e Лисневский: нужен ли электорату черный пиар и грязные секреты молдавских политиков

Народу опротивели грязные стратегии и дискредитация политиков перед выборами. В 2017-2018 годах методы очернения конкурентов в молдавской политике вызвали у избирателя на местных выборах обратный эффект отторжения, - заявил в эфире студии Sputnik Молдова политтехнолог Ян Лисневский.

"Это связано с тем, что в Молдове нет чистых политиков. Поэтому существует черный пиар. Людям это надоело. Они хотят видеть четкое политическое предложение и перспективы для жизни. Сегодня общество в Республике Молдова не имеет долгосрочных гарантий хорошей жизни и стабильности. Мы дожились до парадоксов: люди не хотят жить лучше, а хотят, чтобы не было хуже", - убежден эксперт.

По мнению Лисневского, черный пиар крайне негативно влияет на молдавское общество и политиков. И его не стоит путать с журналистскими расследованиями, откуда мы обычно узнаем, "у кого сколько денег или кто кому принадлежит".

"В Республике Молдова сегодня нет политика, который был бы чистым или даже серым. Как и нет новых политиков. Ведь если рассмотреть их биографии, то все они в 90-х годах были коммунистами", - заключил собеседник.

Общество продолжает жить по своим законам и все больше устает от политических разборок, уверен эксперт.

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