09:27 19 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Ян Лисневский
© Sputnik / Mihai Caraus

Лисневский: нужен ли электорату черный пиар и грязные секреты молдавских политиков

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/17/34086126.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210519/34790610/Lisnevskiy-nuzhen-li-elektoratu-chernyy-piar-i-gryaznye-sekrety-moldavskikh-politikov.html

Черный пиар по-молдавски еще предстоит увидеть, ведь приближаются выборы 11 июля, чего ждать и как бороться, рассказал политтехнолог.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: нужен ли электорату черный пиар и грязные секреты молдавских политиков

Народу опротивели грязные стратегии и дискредитация политиков перед выборами. В 2017-2018 годах методы очернения конкурентов в молдавской политике вызвали у избирателя на местных выборах обратный эффект отторжения, - заявил в эфире студии Sputnik Молдова политтехнолог Ян Лисневский.

"Это связано с тем, что в Молдове нет чистых политиков. Поэтому существует черный пиар. Людям это надоело. Они хотят видеть четкое политическое предложение и перспективы для жизни. Сегодня общество в Республике Молдова не имеет долгосрочных гарантий хорошей жизни и стабильности. Мы дожились до парадоксов: люди не хотят жить лучше, а хотят, чтобы не было хуже", - убежден эксперт.

По мнению Лисневского, черный пиар крайне негативно влияет на молдавское общество и политиков. И его не стоит путать с журналистскими расследованиями, откуда мы обычно узнаем, "у кого сколько денег или кто кому принадлежит".

"В Республике Молдова сегодня нет политика, который был бы чистым или даже серым. Как и нет новых политиков. Ведь если рассмотреть их биографии, то все они в 90-х годах были коммунистами", - заключил собеседник.

Общество продолжает жить по своим законам и все больше устает от политических разборок, уверен эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Народный союз" поддержит патриотические силы на парламентских выборах
ЛДПМ отказалась от участия в парламентских выборах: в чем причина

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Лётчики ЗВО сдали зачёт на истребителях Су-30СМ для заступления на боевое дежурство
Видео: воздушный зачет – как летчики сдают экзамен для заступления на боевое дежурство
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться